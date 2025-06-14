Türk Salamura Yaprağı İade Edildi

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN PESTİSİT TESPİTİ

Almanya’da satılan Türk malı salamura yaprakları üzerinde yapılan analizlerde, sağlığı tehdit eden seviyede pestisit tespit ediliyor. BLG Kardeşler GmbH tarafından ithal edilen “Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter” isimli salamura asma yaprağı ürünü, market raflarından kaldırılıyor. Alman gıda güvenliği yetkilileri, 400 gramlık salamura yaprağı ürününde yasal sınırların üstünde tarım ilacı kalıntısına rastladıklarını açıkladı. Bu durumun, özellikle uzun vadede ya da yüksek miktarda tüketildiğinde sindirim, sinir ve bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

ÜRÜNLERİN İADESİ GEREKİYOR

Firma tarafından yapılan açıklamada, ürünlerin satıştan çekildiği aktarıldı ancak ürünün satıldığı mağaza isimleri veya resmi iade süreçleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Tüketicilere, bu ürünü tüketmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu ve satın aldıkları noktalara giderek ürünün iade edilmesi istendi. Geri çağrılan ürün bilgileri ise şöyle: Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter, ambalaj: 400 gram, parti numarası: LS0201/25, son kullanma tarihi: 01.2027, dağıtıcı firma: BLG Kardeşler GmbH, Almanya.