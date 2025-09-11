Türk Şehirleri Kuraklıkla Yüzleşiyor

KURAKLIK RİSKİ ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ağustosta Türkiye’nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık etkileri ortaya çıktı. Bu yıl ağustos, son 55 yılın en sıcak dördüncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ağustosta ulaşan ortalama yağış miktarı ise 7,9 milimetre olarak ifade edildi. Ağustos yağışları, 1991-2020 ortalaması olan 14,8 milimetrenin yüzde 47, geçen yılın ise yüzde 43 altında gerçekleşti. Son üç ayı kapsayan kuraklık haritalarında, ülkenin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşandığı gözlemleniyor. Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise kuraklığın olağanüstü seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, iki yıldır Türkiye’nin büyük bölümünde kısa ve uzun dönemli kuraklıkların devam ettiğini aktardı.

Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda şiddetli ve aşırı kuraklıkların yaşandığını belirten Türkeş, “Özellikle Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun tamamında uzun süreli tarımsal, hidrolojik ve ekolojik kuraklıklar etkili oldu.” şeklinde konuştu. Ağustos ayı kuraklık haritasına göre, İç Anadolu’nun güneyi, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevreleri dışında Türkiye’nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşandığına dikkat çekti.

BİLGİLERİN KAYNAKLARI ENDİŞELİ

Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin bazı yerlerde 300 metre çekildiğini belirten Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, “Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.” açıklamasıyla durumu özetledi. Türkeş, ağustosta Türkiye genelinde, İç Anadolu’nun güneybatısı ve kısmen Güneybatı Anadolu ile Doğu Karadeniz dışındaki çok büyük bir bölümde meteorolojik kuraklığın sürdüğünü aktardı. 12 aylık verilere bakıldığında, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Muğla dışında Türkiye’nin büyük kısmında uzun süreli şiddetli kuraklıklar devam ettiğini bildirdi.

KURAKLIK EYLÜLDE DE SÜRECEK

Kuraklığın eylülde de devam edeceğini kaydeden Türkeş, “Ne yazık ki eylülde bu kuraklığı hafifletecek bir yağış beklenmiyor. Uzun vadeli tahminler, eylülde yağışların genellikle normallerin altında ya da civarında olacağını gösteriyor.” ifade etti. İstanbul ve Ankara’daki sağanak yağışların barajlardaki durumu olumlu etkilemediğini belirten Türkeş, “2023’ten bu yana Türkiye’de kuraklık yaşanıyor ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı ölçüde kuraklık gözlemleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuraklığın Karadeniz bölgesindeki etkilerine değinen Türkeş, iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz ikliminin Batı ve Orta Karadeniz’de etkisini göstermeye başladığını ifade etti. Türkeş, “Karadeniz’de önümüzdeki 10-15 yıl içinde nemli, ılıman iklim karakterinden Akdeniz iklimine doğru bir dönüşüm olacak. Batı Karadeniz’de bu yıl yaşanan orman yangınları da bunun göstergesi.” dedi.

Türkiye’nin yanı sıra çevresindeki coğrafyada da benzer sorunların yaşandığına dikkat çeken Türkeş, “Son bir yılda Balkanlar, Güney Rusya, Ukrayna, Irak ve Suriye’nin kuzeyi, Kafkasların büyük bir bölümünde, Tunus ve Cezayir’de uzun süreli normallerine göre daha sıcak ve kurak koşullar yaşandı.” uyarısında bulundu. Türkeş, her damla suyun iklim değişikliği koşullarında daha değerli hale geldiğini belirterek, Türkiye’nin entegre bir kuraklık yönetim döngüsünü tüm sektörlerde ve havzalarda uygulaması gerektiğini vurguladı.