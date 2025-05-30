Gündem

Türk Takımları UEFA’dan Ödül Aldı

turk-takimlari-uefa-dan-odul-aldi

2024-25 SEZONUNDA TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KUPA GELİRLERİ

2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig’de dört takım, Avrupa’da yer aldı. Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil etti. Sezon sona yaklaşırken UEFA’nın kulüplere dağıttığı ödül gelirleri de belirginleşti. Football Meets Data’da yer alan bilgilere göre, kulüplerin elde ettiği gelirler şu şekilde sıralandı.

BASAKŞEHİR’İN AVRUPA GELİRİ

Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde UEFA Konferans Ligi’nde yer aldı. Lig aşamasını 26. sırada tamamlayan İstanbul takımı, turnuvadan elenerek toplamda 7.4 milyon euro kazanç sağladı.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA GELİRİ

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil etti. Kara Kartal, lig aşamasını 28. sırada tamamladı ve üst tura yükselemeyerek UEFA’dan 10.7 milyon euro gelir elde etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Bingöl Sarsılıyor! Naci Görür: “Yedi Su Fay!”

Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzman, Yedi Su Fay Zonu'ndaki stres artışına dikkat çekerek bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini vurguladı.
Gündem

Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Özlemimiz Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizli ekonomik sistemin kabul edilemeyeceğini ifade etti ve buna alternatif çözümler sunacaklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.