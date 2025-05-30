Türk Takımları UEFA’dan Ödül Aldı

2024-25 SEZONUNDA TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KUPA GELİRLERİ

2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig’de dört takım, Avrupa’da yer aldı. Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil etti. Sezon sona yaklaşırken UEFA’nın kulüplere dağıttığı ödül gelirleri de belirginleşti. Football Meets Data’da yer alan bilgilere göre, kulüplerin elde ettiği gelirler şu şekilde sıralandı.

BASAKŞEHİR’İN AVRUPA GELİRİ

Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde UEFA Konferans Ligi’nde yer aldı. Lig aşamasını 26. sırada tamamlayan İstanbul takımı, turnuvadan elenerek toplamda 7.4 milyon euro kazanç sağladı.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA GELİRİ

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil etti. Kara Kartal, lig aşamasını 28. sırada tamamladı ve üst tura yükselemeyerek UEFA’dan 10.7 milyon euro gelir elde etti.