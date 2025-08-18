Türk Telekom 5G’ye En Hazır

5G FREKANS İHALELERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G frekans ihaleleri hakkında yaptığı açıklamada, şirketin bu alandaki hazırlıklarını ve stratejik yatırımlarını paylaşarak önemli mesajlar verdi. Önal, “5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak görüyoruz” dedi. Şirketlerinin her yaptığı yatırımın Türkiye’ye ve geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Önal, 5G frekans tahsisi tamamlandığında en iyi müşteri deneyimini sunarak sektördeki öncü rolü devam ettireceklerini belirtti.

TÜRKİYE’NİN EN HAZIR OPERATÖRÜ

Önal, 5G kapsamındaki frekans ihaleleriyle ilgili asgari bedellerin duyurulmasına dair görüşlerini paylaştı. Şirketin dijitalleşmenin öncüsü ve teknolojiye yön veren bir firma olarak Türkiye’nin 5G’ye en hazırlıklı operatörü olduğunu dile getirdi. Yatırımlarını bu strateji doğrultusunda şekillendirdiklerini belirten Önal, “Tüm hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüp, 5G frekans tahsisi süreçleri tamamlandığında en iyi müşteri deneyimini sunarak öncü rolümüzü sürdüreceğiz.” dedi. Önal, birçok alanda gerçekleştirdikleri yenilikçi uygulamalarla Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olduklarını da vurguladı.

FİBER ALAŞTIRMA GÜCÜ VE 5G HAZIRLIĞI

Fiber altyapılarındaki güçlerini 5G ve yeni nesil teknolojilere dönüştürdüklerini belirten Önal, hız, kapsama ve altyapı gücüyle Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturduklarını ifade etti. FTTH Council Europe tarafından yayınlanan son rapora dikkat çeken Önal, Türkiye’nin fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yer aldığını söyledi. Raporun, FTTH/B erişiminde Türkiye’nin yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6’nın üzerinde olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

GELECEK POTANSİYELLERİ VE PROJELER

Önal, uzun yıllardır yatırım stratejilerini 5G dönemine göre şekillendirdiklerini aktararak, güçlü fiber altyapı ve endüstrilerdeki öncü çalışmalarıyla 5G’ye hazır olduklarını dile getirdi. “Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz.” diye ekledi. Önlerindeki fırsatların çeşitliliğinin büyük bir motivasyon sağladığını belirten Önal, sürdürülen projeler arasında Türkiye’nin ilk milli endüstriyel 5G mobil şebekesinin hayata geçirilmesi gibi yenilikçi adımların olduğunu da aktardı.

Önal, ayrıca 5G teknolojisini dört büyük spor kulübünün futbol stadyumlarında taraftarlarla buluşturduklarını ve “Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak 2024-2025 sezonunun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirdik.” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti. Türk Telekom Lounge alanında gerçekleştirilen etkinliklerde 5G destekli VR gözlüklerle sanatseverlere gösterimleri izleme deneyimi sunduklarını da sözlerine ekledi.