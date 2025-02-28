Türk Telekom, GSMA’de 5G Çözümlerini Tanıtacak

YERLİ ŞİRKETLERLE 5G ÇALIŞMALARI DUYURULDU

Türk Telekom, yerli iş ortakları ile geliştirdiği 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik projelerini, İspanya’nın Barcelona kentindeki GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde açıkladı. Şirket, iştiraki Argela ve iş birlikleri olan Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile yürüttüğü çalışmaları, kongrede global ölçekte tanıtacak.

YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEME HEDEFİ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, 5G’nin tüm sektörlerde yeni iş modeli inovasyonlarını ve dijitalleşmeyi mümkün kıldığını görüyoruz. Argela, Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile yenilikçi çözümleri yerli imkanlarla üretmeye odaklandık. 5G alanında milli bir ekosistemin oluşmasına katkı sunuyoruz,” diyerek yerli üretime verdikleri önemi vurguladı.

GSMA KONGRESİNDE YERLİ İŞ BİRLİKLERİ VURGULANACAK

Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde iştirakleri ve ortaklarıyla birlikte geliştirdiği teknolojileri sergileyecek. 5G Şebeke Dilimleme (Network Slicing) teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten şirket, bu çözüm ile kullanıcılara yüksek kaliteli 5G deneyimi ve endüstrilere özel bağlantı hizmeti sunmayı hedefliyor.

5G-ADVANCED ÇÖZÜMLERİ İLE YERLİ TEKNOLOJİLERİ GÜÇLENDİRME

Argela ve ULAK Haberleşme ile 5G-Advanced Uygulama Programlama Arayüzleri (Network API) çözümleri geliştiriliyor. Bu projeler, yerli ve milli teknolojilerle ekosistemi güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, i2i Systems’in yerli 5G CHF (Charging Function) ücretlendirme çözümü ile operasyonel verimliliğin artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE LİDERLİK ROLÜ

Ümit Önal, “Süreçte yol haritasını çiziyor, yerli üretimle ilklere imza atıyoruz. Türkiye’nin 5G’ye geçişinde liderlik yapmaktan gurur duyuyoruz,” ifadeleriyle Türk Telekom’un dijital dönüşümdeki rolüne dikkat çekti. 5G’nin sağlayacağı faydalarla, dijital dönüşümde öncü olmaya devam edeceklerini söyledi.