Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, Cenk Erdoğan ile sezon finali

Türk TELEKOM PRIME’IN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ

Türk Telekom Prime, yıl içinde gerçekleştirdiği etkinlikler ve sponsorluklarla kültür ve sanat dünyasını müşterilerine daha erişilebilir hale getiriyor. Bu çerçevede ana sponsor olduğu Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, bu yıl da büyük ilgi gördü. Cumartesi sabahlarının vazgeçilmezi haline gelen konserler, Cenk Erdoğan’ın ‘Solo’ performansı ile 31 Mayıs Cumartesi günü sezon finalini gerçekleştirecek.

MARKA AYRI CALIKLAR SUNUYOR

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, markanın sunduğu ayrıcalıklara dair şöyle söylüyor: “Şirket olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor, dijitalleşme çağında kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi hizmetler geliştiriyoruz. İnsanı merkeze alan, değer odaklı markamız Türk Telekom Prime ile müşterilerimize bol internetli mobil tarifelerden yüksek hızlı ev internetine, günlük yaşamda yer alan seyahat, eğlence, market ve e-ticaret gibi alanlara kadar geniş bir yelpazede avantajlar sunuyoruz. Farklı sektörlerden markalarla yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde Prime müşterileri, hayatın her alanında ayrıcalıklı ve konforlu bir deneyimin keyfini çıkarıyor. Bu kapsamda Türk Telekom Prime’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Kahve Konserleri ile de bu deneyimi taçlandırdık.”

İSTANBULLULAR MÜZİKLE GÜNE BAŞLAYACAK

Markanın açıklamalarına göre, Türk Telekom Prime sezon boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikle güne başlama fırsatı sundu. Her hafta farklı tema ve repertuvarlarla zenginleşen konserlerde, klasik müzikten cazın zarif yorumlarına kadar geniş bir yelpazede özel seçkiler yer aldı. Cenk Erdoğan’ın performansı ile sezon finalini yapacak olan Kahve Konserleri serisi, toplamda 22 sanatçı ve topluluğa ev sahipliği yaparken, sezon boyunca yaklaşık 4 bin sanatseveri ağırladı.