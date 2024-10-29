Türk Toplumu, Cumhuriyet’in 101. Yılını Kutladı

TÜRK TOPLUMUNUN CUMHURİYET KUTLAMASI

Texas’taki Türk topluluğunu temsilen faaliyet gösteren “Turkish Society of Texas (TURKSOTX)” derneği, Cumhuriyet’in 101. yılı nedeniyle anlamlı bir kutlama gecesi düzenliyor. Bu özel etkinlikte Cumhuriyet Bayramı, yoğun bir coşkuyla kutlanıyor.

EĞLENCE DOLU BİR GECE

Gecede sanatçı Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası performans sergiliyor. Kutlamaların bir parçası olarak dansçılar, geleneksel harmandalı ve zeybek gösterileri ile izleyenleri eğlendiriyor. Etkinliğin dikkat çeken anlarından biri de, ilkokul öğrencisi Anastasia Nassar’ın İstiklal Marşı’nın tüm mısralarını ezbere okuması oluyor.