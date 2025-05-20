Türk Ürünlerine Süresiz Boykot Başladı

PETEKLERİN BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan’a yönelik dayanışma mesajı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 7 Mayıs’ta Hindistan’ı kınayan açıklaması, tepkilerin artmasına yol açtı. Bakanlık, Hindistan’ın 6 Mayıs’ta gerçekleştirdiği saldırının savaş riskini artırdığını belirterek, “taraflara sağduyu çağrısı” yaptı.

BOYKOTUN İLERLEYİŞİ

Boykot, öncelikle turistik seyahat iptalleriyle gündeme geldi. Pakistan’ın Türk İHA’larını kullandığına dair iddialar ve Hindistan hükümetinin Türk şirketleri ile üniversiteleriyle olan ilişkilerini sona erdirmesi, durumu yeni bir aşamaya taşıdı. Hindistan, Delhi, Mumbai ve Bengaluru dahil dokuz havalimanında yer hizmetleri sunan Türk şirketi Çelebi’nin güvenlik lisansını iptal etti. Çelebi, faaliyetlerini durdurduğunu ve yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Birçok Hint üniversitesi, Türk kurumlarıyla olan akademik ilişkileri sonlandırdı. Hint medyası, boykotun Türkiye’ye ciddi ekonomik zarar vereceği yönünde iddialarda bulundu.

SÜRESİZ VE TAM BOYKOT İLANI

Reuters’ın aktardığına göre, 13 milyon perakendeciye tedarik sağlayan Tüm Hindistan Tüketici Ürünleri Distribütörleri Federasyonu (AICPDF), çikolata, gofret, reçel, bisküvi ve cilt bakım ürünleri gibi tüm Türk menşeli ürünlere yönelik “süresiz ve tam boykot” uygulamaya başladı.

TÜRK GİYİM MARKALARINA UYGULANAN ENGEL

Ayrıca, Türk giyim markaları olan Trendyol, LC Waikiki ve Mavi gibi markalar, Hint giyim sitelerinden kaldırıldı.