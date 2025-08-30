Türk Vatandaşı, Papa’ya Suikast Gözaltında

İTALYA’DA SUİKAST PLANI

İtalya’da geçen nisan ayında yaşamını yitiren eski Papa Franciscus’a yönelik bir suikast girişimiyle ilgili olarak bir Türk vatandaşı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İtalyan Corriere della Sera’nın verdiği bilgi ve Il Piccolo’nun yapmış olduğu araştırmaya göre, 46 yaşındaki H.U., Interpol tarafından Hollanda’da gözaltına alındıktan sonra İtalya’ya iade edildi. Milano’da birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra, zanlının Trieste’de tek kişilik bir hücreye kapatıldığı belirtildi.

IŞİD BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Papa Francis’in Temmuz 2024’te Trieste’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi, bir valiz içerisinde tabanca ve mühimmatın bulunduğu, yakalanan zanlının bu olayla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre, bu suikast planının IŞİD ilişkili, Türkiye merkezli bir örgüt tarafından hazırlandığı öne sürülüyor. Söz konusu olayın hemen ertesi günü, Papa, İtalya’nın kuzeydoğusundaki Trieste şehrinin ana meydanında açık havada bir ayin yönetmişti. Katolik lider, o günkü programı boyunca açık bir elektrikli araçla halkın arasına karışmıştı.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından, İtalyan polisi geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Uzun bir süre boyunca bir suikast planının ihtimaline yönelik incelemeler yapıldığı belirtildi. Uzun süre sağlık problemleri yaşayan Papa, 21 Nisan 2025 tarihinde Vatikan’da, 88 yaşında hayata veda etti.