Türk Vatandaşı, Papa’ya Suikast Gözaltında

İTALYA’DA SUİKAST PLANI ŞÜPHESİ

İtalya’da geçen nisan ayında yaşamını yitiren eski Papa Francis’e yönelik olası bir suikast planı nedeniyle bir Türk vatandaşı gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. İtalyan Corriere della Sera’nın aktardığı habere göre, 46 yaşındaki H.U., Interpol aracılığıyla Hollanda’da gözaltına alındıktan sonra İtalya’ya iade edildi. Milano’da birkaç gün süren gözaltının ardından zanlının Trieste’de tek kişilik bir hücrede tutulduğu bildiriliyor.

IŞİD BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Papa Francis’in Temmuz 2024’te Trieste’yi ziyaret edeceği dönemde, bir valiz içinde tabanca ve mühimmat bulunduğu ve bu olayla yakalanan zanlının ilişkili olduğu ileri sürülüyor. Olayla ilgili olarak, suikast planının IŞİD bağlantılı bir Türkiye merkezli örgüt tarafından hazırlanmış olabileceği iddiaları yer alıyor. Papa, bu olayın hemen ardından, İtalya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Trieste’nin ana meydanında bir ayin düzenlemişti. Katolik lider, şehirdeki programı boyunca açık bir elektrikli araçla halkın arasına karışarak dikkat çekmişti. İtalyan polisi, geniş çaplı bir soruşturma başlatarak bir yılı aşkın süredir suikast planının varlığına dair deliller üzerinde çalışıyordu.

PAPA FRANCIS’İN VEFATI

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Papa, 21 Nisan 2025 tarihinde Vatikan’da 88 yaşında hayatını kaybetmişti.