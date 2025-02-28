TürkAkım Üzerinden Avrupa’ya Doğalgaz İhracatı Arttı

DOĞALGAZ İHRACATINDA YENİ GÖSTERGELER

Rusya’nın TürkAkım boru hattı üzerinden Avrupa’ya doğalgaz ihracatı, şubat ayında günlük 55 milyon metreküp sınırını aşmış durumda. 1 Ocak’ta sona eren ve uzatılmayan Ukrayna üzerinden doğalgaz aktarımına yönelik 5 yıllık anlaşmanın ardından TürkAkım boru hattı, Rus doğalgazının Avrupa’ya ulaşımındaki tek yol haline gelmiştir.

İHRACATTA CİDDİ ARTIŞ

Reuters’ın Avrupa’daki doğalgaz iletim sistemlerini yöneten Entsog’un verilerine dayanan analizlerine göre, şubat ayında Rusya’nın TürkAkım boru hattı üzerinden Avrupa’ya yaptığı doğalgaz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artarak günlük 55,8 milyon metreküpe ulaşmıştır. Ayrıca, ocak ayına göre yüzde 10’luk bir artış da gözlemlenmiştir.

ŞUBAT AYINDAKİ SEVKİYAT MİKTARLARI

Rusya, şubat ayında TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa’ya toplam yaklaşık 1,56 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatında bulunmuştur. Ocak ayında bu rakam 1,57 milyar metreküpe ulaşırken, şubat 2024’te 1,24 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılması planlanmıştır.