Türkbükü Sahilinde Kaçak İskeleler İçin Operasyon

Bodrum’un öne çıkan turizm merkezlerinden biri olan Türkbükü Mahallesi’nde uzun zamandır süregelen kaçak iskele tartışmalarına son vermek amacıyla bölge kaymakamlığı tarafından bir operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde sahilde toplanan belediye, bölge liman başkanlığı ve milli emlak müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılar üzerinde yıkım işlemlerine başladı.

KIYILARDAKİ ENGELLER KALDIRILIYOR

Mahkeme kararı ile belirlenen kaçak iskeleler, hem kara hem de deniz yoluyla ulaşılabilen yüzen platformlar aracılığıyla sökülerek yıkım gerçekleştiriliyor. Yıkım sırasında, iskelelerin girişlerinde bulunan kapılar ve denize koyulan bariyerler kaldırılarak halkın sahile ve denize erişimi yeniden sağlanıyor.

İŞLETMELER HAREKETE GEÇİYOR

Yıkım faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte bazı işletme sahiplerinin de kendi iskelelerini sökmeye başladığı gözlemleniyor. Bu süreçle birlikte bölgede yoğun bir hareketlilik yaşanırken, ekipler kaçak yapılarla ilgili çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

DENİZDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yapılan operasyon sadece kıyılardaki iskelelerle sınırlı kalmıyor; dalgıç ekipler denizde bulunan tonozları da teker teker temizliyor. Bölgedeki yıkım, söküm ve deniz temizlik işlemlerinin devam ettiğinin yanı sıra, bazı iskeleler ve yapılar için mahkeme süreçlerinin geçerli olduğu bilgisi veriliyor.