Turkcell Süper Kupa 2025’te 4 Takım

FUTBOLDA YENİ DÜZEN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılı için düzenlenecek Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 4 takımın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, organizasyonun tarafsız bir sahada ve tek maç eleme usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi. Yarı final karşılaşmalarında lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin, ayrıca Türkiye Kupası şampiyonuyla lig ikincisinin eşleşeceği ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ TAKIMIN KATILIMI

TFF, Galatasaray’ın ligi ilk iki sırada tamamlayacağına ve Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıktığına ilişkin bilgiler sunarak, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada bitirecek takımın da organizasyonda yer alacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, takımların sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme maçlarını göz önünde bulundurarak Turkcell Süper Kupa’nın 2026 yılının ocak ayında yapılacağını duyurdu.

EŞLEŞMELERİN DETAYLARI

Turkcell Süper Kupa’da lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlara göre eşleşmeler şu şekilde oluşacak: Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti eşleşecek, lig ikincisi ile lig üçüncüsü de yarı finalde karşı karşıya gelecek. Aynı şekilde, lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu ile lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisi eşleşecek. Eğer lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecek. Ligi ikincisi ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde ise lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile de lig üçüncüsü yarı finalde karşılaşacak.