Türkcell Süper Kupa 4 Takımla Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa 2025 organizasyonunu 4 takımın katılımıyla düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu organizasyonun tarafsız mekanlarda ve tek maç eleme formatına göre gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Yarı final karşılaşmalarında, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin ve Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisinin eşleşeceği ifade edildi.

SÜPER LİG ÜÇÜNCÜSÜ DE KATILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray’ın ligdeki ilk iki sıra hedefini gerçekleştirmesi ve Ziraat Türkiye Kupası’na finale yükselmesinden dolayı, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada bitirecek takımın organizasyonda yer alacağını da belirtti. Ayrıca, takımların sezon öncesinde UEFA eleme karşılaşmaları göz önünde bulundurularak, Turkcell Süper Kupa’nın 2026’nın ocak ayında düzenleneceği açıklandı.

EŞLEŞMELERDE DEĞİŞİM OLACAK

Turkcell Süper Kupa’daki eşleşmeler, lig sıralamaları ve Türkiye Kupası final sonuçlarına göre şekillenecek. Lig şampiyonunun ve Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti ve lig ikincisi ile lig üçüncüsü yarı finalde yer alacak. Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu ile lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisi eşleşecek. Benzer şekilde, lig ikincisi ile Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması durumunda da lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti ve Türkiye Kupası şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecek. Eğer lig ikincisi Türkiye Kupası finalistiyse, o takımla lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti eşleşirken, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig üçüncüsü de yarı finalde karşılaşacak.