Türkiye, ABD’ye karşı uyarı yaptı!

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya dair bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Bu açıklamada, Türkiye’nin ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının olası sonuçlarından derin bir endişe duyduğu vurgulandı.

BÖLGESEL İHTİLAFLARIN KÜRESEL DÜZEYE TAŞINMASI RİSKİ

Açıklamanın devamında, “Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz.” denildi. Türkiye, konuyla ilgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına, yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti. Ayrıca, İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolunun müzakereler olduğu ifade edildi.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM VE YAPIŞTIRMALAR

Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır.” diyerek, sürecin önemi hakkında bilgi verdi. Türkiye, bu süreçte aktif bir rol almayı hedefliyor.