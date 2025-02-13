Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Onaylandı

TBMM GENEL KURULU TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, ‘Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi’ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında bir araya geldi. Genel Kurulda, ‘Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi’ üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı ve teklif kabul edilerek kanunlaştı. Kanun sayesinde Türkiye Adalet Akademisi’nin teşkilat yapısında bazı değişiklikler yapıldı.

AKADEMİ YAPI VE İŞLEYİŞİ

Kanun ile Akademi, Başkanlık ve Eğitim Kurulundan oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulması hedeflenen Akademi, paylaşılan kararlarla eğitim merkezleri kurabilecek. Ayrıca, hakim, hakim yardımcısı ve savcılar ile savcı yardımcılarına yönelik eğitim programları hazırlayıp uygulayacak. Avukatlar ve noterler, talep ettikleri takdirde Akademi’de sunulan eğitim ve öğretim imkanlarından yararlanabilecek. Akademi, hukuk ve adalet alanında bilimsel çalışmalar yapma yetkisine sahip olacak, ihtiyaçları tespit edip uluslararası gelişmeleri takip ederek projeler geliştirebilecek. Ayrıca, ülke genelinde hukuk ve adaletle ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyecek, bilgi bankası ve kütüphane kuracak. Eğitim ve öğretimle ilgili strateji ve hedefleri belirleyecek olan Akademi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirebilecek.

HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULUYOR

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi oluşturulacak. Bu merkez, hakim, hakim yardımcıları ve savcı ile savcı yardımcılarının uzmanlaşmasına yönelik ortak programlar geliştirecek ve lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapacak. Merkez, hukuk ve adalet konusundaki gelişmeleri takip ederek araştırma ve bilimsel çalışmalar yürütecek. Ayrıca, uluslararası kurumlarla iş birliği kapsamında ortak çalışmalar gerçekleştirecek ve Akademinin eğitim faaliyetlerine destek verecek. Merkez içerisinde müdür, iki müdür yardımcısı ve çeşitli bürolar yer alacak. Merkez’e yapılacak atamalar ise Adalet Bakanı tarafından gerçekleştirilecek. Akademi Başkanlığındaki daire başkanlıklarının toplam sayısı ise dört ile sınırlı olacak.

EĞİTİM KURULU STRATEJİK PLAN KABUL EDECEK

Yeni yasa ile Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nın görev ve yetkileri de belirleniyor. Başkan, Akademi’yi yöneterek verimli çalışmasını sağlamakla yükümlü olacak. Akademi bünyesinde 18 kişiden oluşan bir Eğitim Kurulu kurulacak. Bu kurul, Adalet Bakanı veya Bakan tarafından belirlenecek Bakan Yardımcısı başkanlığında toplanacak. Kurul, Akademi Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile belirlenen nitelikleri karşılayan Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşacak. Eğitim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanacak ve karar alacak. Eğitim Kurulu Başkanı, toplantı gündemini belirleyecek ve Akademinin faaliyetlerine dair bilgilendirmelerde bulunacak. Eğitim müfredatını ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylayarak Akademinin stratejik planını kabul edecek.

SERTİFİKA PROGRAMLARI ORGANİZE EDİLECEK

Akademi içinde uygulanan meslek öncesi ve meslek içi eğitim ile hakim ve savcı yardımcıları için yıllık eğitim planı, HSK ile iş birliği içinde hazırlanacak. Yıllık eğitim planlarının yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek. Bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla yabancı yargı mensuplarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilebilecek. Akademi, ayrıca hakimler ve savcılar için uzmanlık ve sertifika programları düzenleyebilecek. Akademinin denetimi ise adalet müfettişleri tarafından yapılacak. Akademi hizmetlerinden faydalanma, uzmanlık ve sertifika programları gibi konular, Akademi tarafından çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenecek. Meslekte beş yılını doldurmuş hakim ve savcılar, Adalet Bakanı’nın onayı ile Akademiye atanabilecekken, sekiz yılını doldurmuş olanlar öğretim elemanı olarak görevlendirilebilecek. Akademide öğretim elemanı olarak görev alacaklar arasında yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri de bulunacak.