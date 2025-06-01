Türkiye, Akıllı İlaç Üretecek. Erdoğan Talimat Verdi

TÜRKİYE, SAĞLIK ALANINDA DEV ADIM ATACAK

Türkiye, sağlık sektöründe önemli bir gelişmeye imza atmayı planlıyor. Kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların yüksek maliyetleri, Türk insanını ve ailelerini uzun süredir maddi ve manevi zorluklar içinde bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla harekete geçti.

MAĞDURİYETLER SON BULUYOR

Kanser hastalarının, SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçlara erişimi yalnızca kendi imkanlarıyla mümkün oluyor. İmmünoterapi gibi gelişmiş tedavilerde kullanılan bu ilaçların fiyatları 100 bin liradan başlayarak 2 milyon lirayı geçebiliyor. Örneğin, toplamda 12 kürlük bir tedavi masrafı 2,2 milyon liraya ulaşabiliyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle hastalar sık sık hukuki yollara başvurmak zorunda kalıyor, ancak mahkeme süreçlerinin uzaması mağduriyetleri daha da artırıyor.

AKILLI İLAÇ ÜRETİMİ MÜMKÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki bu sıkıntıya kayıtsız kalmayarak net bir tutum sergiledi. Türkiye’nin akıllı ilaç üretebilecek alt yapıya sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuya ilişkin şunları belirtti: “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak ve AR-GE desteği vererek çalışmalarımızı başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri giderecek adımlar atmalıyız.”

BAKANLIKLARA HIZLI TALİMATLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gazetesi’nde çıkan habere göre, mahkeme süreçlerinin hızlandırılması ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ilgili diğer bakanların da derhal harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.