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Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi Gerçekleşti

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ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi’nde önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, “Bu iki dost ülkeyle işbirliğini geliştirmenin bir zaruret olduğunu düşünüyoruz. Üçlü işbirliğimizin kurumsallaşması için dışişleri bakanlarımız gerekli çalışmaları yürütecekler” dedi. Bölgede yaşanan gelişmelerin, ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini her geçen gün artırdığına dikkat çekti.

ATEŞKES TEMENNİSİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR

Hindistan ve Pakistan arasında çıkan çatışmayla ilgili olarak, Erdoğan “temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasının ardından bölgenin istikrar ve kalkınma merkezi haline geleceğini ifade etti. Düzenli üçlü zirvelerle işbirliğini kurumsallaştırmayı ve terörle mücadele ile sınır aşan tehditlere karşı ortak duruşu güçlendirmeyi planladıklarını belirtti.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de zirvede önemli açıklamalarda bulundu. “Azerbaycan ve Türkiye’nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti” diyen Aliyev, Hindistan ile yaşanan gerginlik döneminde Pakistan’la dayanışmayı açıkça ifade ettiklerini vurguladı.

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