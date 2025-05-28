Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi’nde İşbirliği Konuşuldu

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SONRA ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında gerçekleştirilen Zirve kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu iki dost ülke ile işbirliğini geliştirmenin bir gereklilik olduğunu ifade etti. Üçlü işbirliğinin kurumsallaşması için dışişleri bakanlarının gerekli çalışmaları yürüteceğini belirtti. Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin, ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini her geçen gün daha açık hale getirdiğini dile getirdi.

BARış VE İSTİKRAR ÇAĞRISI

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya da değinen Erdoğan, “Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bu süreçte yapabileceği her türlü katkıya hazır olduğunu açıkladı. 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğü ile birlikte bölgenin istikrar, refah ve kalkınma merkezine dönüşmesini arzuladıklarını vurguladı. Ayrıca düzenli üçlü zirvelerle işbirliklerini kurumsallaştırmayı hedeflediklerini, terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak duruşu güçlendireceklerini kaydetti.

ENERJİ HARİTASINDAKİ DEĞİŞİM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de zirve sırasında yaptığı konuşmada, “Azerbaycan ve Türkiye’nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti” ifadesini kullandı. Aliyev, Hindistan ile yaşanan gergin dönemde ilk günden Pakistan ile dayanışmayı açıkça ifade ettiklerini belirtti. Bu bağlamda, güçlü işbirliği ve dayanışmanın bölgedeki dinamikleri nasıl dönüştürdüğünü vurguladı.