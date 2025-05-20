TÜRKİYE, BALDA İKİNCİ SIRADA

DÜNYA GENELİNDE BAL ÜRETİMİ

2023 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam bal üretimi 1,9 milyon ton olarak belirleniyor. Bal üretiminde lider konumda olan Çin, bu alanda önemli bir yer tutarken, Türkiye, 114 bin 900 tonluk üretimiyle ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’nin bal üretiminde en fazla katkıyı sağlayan şehir ise Ordu, burada bu yıl 1.000 ton bal ihracatı gerçekleştirilmeyi hedefliyor.

DÜNYADA BAL ÜRETİMİNDE İLK 14 ÜLKE

Dünya genelinde en yüksek bal üretimine sahip ülkelerin sıralaması ise şu şekilde:

1. Çin: 472 bin 200 ton

2. Türkiye: 114 bin 900 ton

3. Etiyopya: 84 bin 600 ton

4. İran: 80 bin 400 ton

5. Arjantin: 73 bin 400 ton

6. Hindistan: 70 bin 850 ton

7. Rusya: 64 bin 500 ton

8. Brezilya: 64 bin 200 ton

9. ABD: 62 bin 855 ton

10. Meksika: 58 bin ton

11. Ukrayna: 57 bin 900 ton

12. Kanada: 41 bin 600 ton

13. Tanzanya: 31 bin 600 ton

14. Güney Kore: 29 bin 500 ton