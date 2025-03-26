Türkiye-Bulgaristan Sınırında Yeni Dezenfeksiyon Ücreti

DEZENFEKSİYON ÜCRETİ UYGULAMASI

Bulgaristan, 2009 yılından bu yana Türkiye’den gelen araçlardan dezenfeksiyon ücreti talep ediyor. Bu duruma karşılık olarak Türkiye, Kırklareli İl Genel Meclisi’nin aldığı kararla Dereköy Sınır Kapısı’nda benzer bir uygulama başlattı. Yetkililer, bu kararın uluslararası geçişlerde “karşılıklılık ilkesi” çerçevesinde alındığını ve eşitlik temelinde düzenlendiğini ifade etti. Bulgaristan’ın şap hastalığı gibi gerekçelere dayanan uygulamasına karşı atılan bu adım, aynı zamanda sınır güvenliği ve halk sağlığını korumayı hedefliyor.

YABANCI PLAKALI ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK

Yeni düzenlemeyle birlikte, Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araçların dezenfeksiyon ücreti ödemesi zorunlu hale geldi. Ücret ödenmeden sınırdan geçiş yapılmayacak. Bu sistem, daha önceki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nda uygulanan süreçle örtüşüyor. İlerleyen dönemlerde bu uygulamanın tüm kara sınır kapılarına yayılacağı da gündemde.

KİMLER BU UYGULAMADAN ETKİLENECEK?

Yeni sistemden doğrudan etkilenecek araçlar, Bulgaristan plakalı araçlar ve Türkiye’ye giriş yapan diğer yabancı plakalı araçlar olarak belirleniyor. Sınırdan geçiş yapmayı planlayan sürücülerin bu ek maliyeti dikkate almaları gerekiyor. Yetkililer, geçiş sırasında herhangi bir aksaklık yaşamamaları için sürücüleri oldukça dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

YETKİLİLERDEN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Konu hakkında görüş belirten yetkililer, uygulamanın Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik benzer uygulamalarına cevap olduğunu vurguladı. “Bu tamamen eşitlik esasına dayalı bir düzenleme. Türkiye’ye karşı benzer işlemleri yapan ülkelere adil bir sistemle karşılık veriyoruz” açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra, dezenfeksiyon ücretinin sınır güvenliği ve halk sağlığı açısından önemli bir önlem olarak görülmekte olduğu ifade edildi.

SÜRÜCÜLERE DÜZENLENEN UYARILAR

Sınırdan geçiş yapacak yabancı plakalı araç sahiplerine önemli uyarılar yapıldı. Bu yeni masrafı görmezden gelmemeleri gerektiği vurgulandı. Dereköy Sınır Kapısı’nda uygulamaya giren ücret seyahat planlarını etkileyebilir. Sürücüler, olası beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için hazırlıklarını buna göre yapmalıdır.