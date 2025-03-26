Türkiye-Bulgaristan Sınırında Yeni Ücret Dönemi Başladı

DEZENFEKSİYON ÜCRETİ UYGULAMASININ YENİ AŞAMASI

Bulgaristan, 2009 yılından bu yana Türkiye’den giriş yapan araçlardan dezenfeksiyon ücreti talep ediyordu. Bu duruma misilleme olarak Türkiye, Kırklareli İl Genel Meclisi’nin aldığı kararla Dereköy Sınır Kapısı’nda benzer bir uygulama başlattı. Yetkililer, yürütülen kararın uluslararası geçişlerde “karşılıklılık ilkesine” dayandığını ve eşitlik esasına göre düzenlendiğini vurguladı. Bulgaristan’ın şap hastalığı gibi bahanelerle başlattığı bu uygulamaya karşılık verilen adım, sınır güvenliği ile halk sağlığını korumayı da hedefliyor.

DEZENFEKSİYON ÜCRETİ ÖDENMEDEN GEÇİŞ YOK

Yeni düzenleme kapsamında, Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araçlar için dezenfeksiyon ücreti ödenmesi zorunlu hale geldi. Ücret ödenmeden hiçbir araç sınırdan geçemeyecek. Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nda daha önce uygulanan bu sistem, artık Dereköy’ü de kapsıyor. İlerleyen dönemlerde, uygulamanın tüm kara sınır kapılarına yayılma ihtimali de gündemde.

ETKİLENECEK ARAÇ SAHİPLERİ

Bu yeni sistem ile ilgili doğrudan etkilenecek olan araç sahipleri, Bulgaristan plakalı araçlar ve Türkiye’ye giriş yapan diğer tüm yabancı plakalı araçlar. Sınırdan geçmeyi planlayan sürücülerin, bu ek maliyeti dikkate alması gerekiyor. Yetkililer, geçiş sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sürücüleri hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

ADİL BİR SİSTEM İLE YANIT

Yetkililer, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, uygulamanın Bulgaristan’ın Türkiye’ye yönelik benzer politikalarına bir yanıt niteliğinde olduğunu belirtti. “Bu, tamamen eşitlik esasına dayalı bir düzenleme. Türkiye’ye karşı benzer işlemleri yapan ülkelere adil bir sistemle karşılık veriyoruz” dedikleri ifade edildi. Ayrıca dezenfeksiyon ücretinin, sınır güvenliği ve halk sağlığı açısından kritik bir önlem olduğu ayrıca belirtildi.

SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

Sınırdan geçecek yabancı plakalı araç sahiplerine seslenen yetkililer, yeni ek masrafı göz ardı etmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Dereköy Sınır Kapısı’nda yürürlüğe giren bu ücret, seyahat planlarını etkileyebilir. Sürücülerin, beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için hazırlıklarını buna göre yapmaları önerildi.