“TÜRKİYE-ÇİN HAVACILIKTA YENİ DÖNEM”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Çin arasında havacılık iş birliği konusunda önemli bir adımın atıldığını duyurdu. Düzenlenen Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık yolcu uçuş hakkı 21’den 49’a çıkarıldı. Uraloğlu, Türk havayolu şirketlerine Chengdu, Xi’an ve Urumçi gibi önemli Çin şehirlerine uçuş yapma imkanı sunulduğunu da vurguladı. Bunun yanı sıra, Çinli havayolu firmalarının seferlere başlamasıyla birlikte kargo uçuş haklarının 14’ten 28’e yükseleceğini açıkladı. 13 Mayıs 2025’te Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında Pekin’de imzalanan bu Mutabakat Zaptı, Türk sivil havacılığının Asya pazarındaki tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

haftalık yolcu uçuş haklarında büyük artış

Bakan Uraloğlu, “Çin ile imzalanan anlaşma sayesinde haftalık yolcu uçuş hakkını 21’den 49’a yükselterek, Türk havacılığında yeni bir çağı başlatıyoruz. Chengdu, Xi’an ve Urumçi’ye direkt uçuş imkanının verilmesi, Asya pazarında büyümemizin önemli göstergesi” diyerek bu gelişmeyi değerlendirdi.

kargo taşımacılığında çifte kazanç

Sadece yolcu taşımacılığında değil, hava kargo alanında da önemli gelişmelere vurgu yapan Uraloğlu, “Çinli hava kargo taşıyıcılarının seferlere başlamasıyla haftalık 14 olan kargo sefer hakkımızı 28’e çıkarıyoruz. Bu artış, İstanbul Havalimanı’nı Asya-Pasifik ve dünya lojistik ağında daha görünür ve etkin bir merkez haline getirecek” şeklinde açıklamada bulundu.

asya-pasifik’te stratejik bir güç

Türkiye’nin bölgedeki diğer önemli iş birliklerine dikkat çeken Uraloğlu, “Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile imzalanan mutabakatların ardından şimdi Endonezya ve Singapur’la görüşmeler sürüyor. Türk havayolu şirketleri sadece uçuş yapmakla kalmıyor; kıtalar arasında köprüler kuruyor. Böylece Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren güçlü bir aktör haline geliyoruz” dedi. Bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası havacılık arenasındaki konumunu güçlendirirken, iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve kültürel alışverişe de büyük katkı sağlaması bekleniyor.