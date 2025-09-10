Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz Açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te faiz oranı hakkında önemli bir karar alacak. Mevcut faiz oranı yüzde 43 olarak belirlenmiş durumda.

BEKLENTİLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin 300 baz puan azaltılarak yüzde 40’a indirilmesi öngörülüyor. AA Finans’ın yaptığı ankete katılan ekonomistler ise, TCMB’nin eylül ayında politika faizini 200 baz puan indirerek oranı yüzde 41’e düşürmesini bekliyor.

YIL SONU FAİZ TAHMİNLERİ

Ekonomistler, yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanını yüzde 36,5 olarak belirliyor. 23 Ocak’ta yapılan ilk toplantısında ise PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirmiş ve yüzde 45’e çekmişti.

TEDBİRLER VE İKİNCİ TOPLANTI

6 Mart tarihli toplantıda politika faizi bir kez daha 250 baz puan düşürülerek oran yüzde 42,5 olarak belirlenmişti. 2025 yılı için PPK’nın toplantı sayısı da 12’den 8’e indirildi. 20 Mart’ta ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle ara toplantı kararını aldı ve gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti.

GİTMİŞ TOPLANTILAR VE GELECEK PLANLAR

17 Nisan’daki toplantıda politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 46’ya çıkarıldı. 19 Haziran’da yapılan toplantıda ise faiz oranı yüzde 46’da sabit tutuldu. 24 Temmuz’daki PPK toplantısında ise bu oran yüzde 43’e indirildi. 2025 yılı sonuna kadar PPK, 2023’teki altıncı toplantısının ardından 23 Ekim ve 11 Aralık’ta iki toplantı daha gerçekleştirecek.