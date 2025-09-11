Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz İndirdi

POLİTİKA FAİZİNDEKİ İNDİRİM VE YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 43 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 40.5 seviyesine çekti. Piyasalarda ise bu indirimin 300 baz puana kadar olacağına dair beklentiler mevcuttu. Merkez Bankası, “Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirmiştir.” şeklinde açıklama yaptı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TALEP KOŞULLARI

Merkez Bankası, “Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.” ifadesini kullandı.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Kurul, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.” dedi. Ek olarak, “Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” şeklinde bilgi verdi.

LİKİDİTE YÖNETİMİNE VURGU

Merkez Bankası, “Kredi ve mevduat piyasında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.” ifadesine yer verdi. “Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.” açıklamalarını da ekledi.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

TCMB’nin faiz kararının açıklanacağı toplantı öncesinde yapılan AA Finans’ın beklenti anketinde 26 ekonomistin 18’i politika faizinde 200 baz puan, 3’ü 250 baz puan ve 5’i 300 baz puan indirim bekliyordu. Temmuz ayında yapılan toplantıda ise politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e çekilmişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.