Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Faiz Kararını Açıklayacak

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkanı Fatih Karahan başkanlığında, bugün 11 Eylül Perşembe günü toplanarak saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Mevcut faiz oranı ise yüzde 43 düzeyinde uygulanıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ

TCMB piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin 300 baz puan azalarak yüzde 40’a indirilmesi tahmin ediliyor. AA Finans’ın düzenlediği beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan aşağıya çekerek yüzde 41’e düşürmesini bekliyor.

YIL SONU FAİZ TAHMİNLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyan değeri ise yüzde 36,5 olarak belirlendi. 23 Ocak tarihinde düzenlenen yılın ilk toplantısında PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirdi. Bu karar, Merkez Bankası’nın 18 ay aradan sonra gerçekleştirdiği faizin indirimidir.

TOPLANTI TARİHLERİ VE GÜNCELLEME

PPK, 6 Mart tarihindeki ikinci toplantısında, politika faizini 250 baz puan daha indirerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 45’ten yüzde 42,5 olarak belirledi. Ayrıca, PPK’nın 2025 yılı için yönelik toplantı sayısını 12’den 8’e düşürdü. 20 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından borsa ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle PPK, ara toplantı düzenleyerek gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti.

ÖNCEKİ TOPLANTILARIN ETKİLERİ

17 Nisan’da yapılan toplantıda ise PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. 19 Haziran tarihinde yapılan toplantıda, politika faizi yüzde 46’da sabit kaldı. 24 Temmuz’daki beşinci toplantıda ise faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürüldü. PPK, 2025 yılı için planladığı toplantılara devam edecek ve bu yılın son iki toplantısını 23 Ekim ve 11 Aralık’ta gerçekleştirecek.