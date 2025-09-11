Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Karar Açıklayacak

TOPLANTIDA FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan’ın yönetiminde bugün (11 Eylül Perşembe) saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Mevcut faiz oranı yüzde 43 olarak uygulanıyor.

BEKLENTİLERDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

TCMB Piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin 300 baz puan indirilerek yüzde 40’a çekilmesi bekleniyor. AA Finans’ın değerlendirmelerine katılan ekonomistler, Eylül ayında TCMB’nin politika faizini 200 baz puan azaltarak yüzde 41 seviyesine çekmesini öngörüyor. Ayrıca ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyan değeri ise yüzde 36,5 olarak belirlenmiş durumda.

ÖNCEKİ TOPLANTILAR VE FAİZ İNDİRMELERİ

PPK, 23 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti. Bu karar, Merkez Bankası’nın 18 ay aradan sonra ilk faiz indirimini yaptığı zaman olarak kaydedildi. 6 Mart’taki ikinci toplantısında yine 250 baz puanlık bir indirim ile oran yüzde 42,5 olarak belirlenmişti.

GELİŞMELER VE TOPLANTI SAYISI

2025 yılı itibarıyla PPK’nın toplantı sayısı 12’den 8’e düşürüldü. 20 Mart’taki ara toplantıda ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan dalgalanmalar üzerine gecelik borç verme faiz oranı yüzde 46’ya yükseltildi. Ardından 17 Nisan’daki toplantıda tekrar 250 baz puan artış ile oran yüzde 46’ya çıkarıldı. 19 Haziran’da yapılan toplantıda ise faiz oranı sabit tutuldu, 24 Temmuz’da ise yüzde 46’dan yüzde 43’e indirildi. Kurul, yılı bitirmeden üç toplantı daha gerçekleştirecek ve bu yılın son iki toplantısını 23 Ekim ile 11 Aralık tarihlerinde yapacak.