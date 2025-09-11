Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Faiz İndirdi

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 40,5 seviyesine çekme kararı aldı. Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılki yedinci faiz kararını açıkladı ve faiz oranını 250 baz puan indirerek yeni düzeye ulaştırdı. Bir önceki toplantıda, banka faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmüştü.

TCMB’nin faiz kararının açıklanacağı gün öncesinde yapılan anket sonuçları, 26 ekonomistten 18’inin 200 baz puan, 3’ünün 250 baz puan ve 5’inin 300 baz puanlık bir indirim beklediğini gösteriyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise medyan olarak yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

KURULUN AÇIKLAMASI

Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürülmesine karar verdi. Ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirilmiştir. Ağustos ayında enflasyonun ana eğiliminde bir yavaşlama gözlemlendi. İkinci çeyrek büyümesi öngörülerin üzerinde olmuş, ancak nihai yurt içi talebin zayıf seyrini sürdürdüğü değerlendirilmiştir.

Yakın dönemdeki veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Gıda fiyatları ve yüksek atalete sahip hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturuyor. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve küresel gelişmeler dezenflasyon sürecinde risk faktörü olmaya devam etmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sert para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini destekleyecek.

KURULUN GELECEK ADIMLARI

Kurul, politika faizine yönelik alacağı adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimleri ve beklentileri dikkate alarak, ara hedeflerle uyumlu bir biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek. İlerleyen dönemdeki adımların boyutu, enflasyon görünümüne odaklanarak, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla incelenecek.

LİKİDİTE YÖNETİMİ VE POLİTİKA KARARLARI

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir şekilde ayrılması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler olması halinde, parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecek. Likidite koşulları yakından izlenecek ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek. Kurul, politikalarını, orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak biçimde belirleyecek ve bu kararlar, öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacak. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, beş iş günü içerisinde yayımlanacak.