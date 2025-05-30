Türkiye’de 23 Şüpheli Yakalandı!

GENİŞ ÇAPLI OPERASYONDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Türkiye genelindeki 6 ilde gerçekleştirilen büyük ölçekli operasyonlarda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 13 kişi, mavi bültenle aranan 1 kişi ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, suç örgütlerine üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi ciddi suçlarla aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasını hedefliyor.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, “Şüphelilerin Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere 11 ülke tarafından arandığını” ifade etti. Bakan, “6 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda, 11 ülke tarafından Interpol’ün 13’ü kırmızı, 1’i mavi bültenle ve 9’u difüzyon mesajıyla aranan 23 şüpheliyi yakaladık” diyerek operasyondaki başarıyı vurguladı.

KONTROL VE SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin suç örgütlerine üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranma kaydı bulunduğunu belirtti. Yakalanan kişiler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemlerinin hemen başlatıldığını duyurdu.

SUÇ ORGANİZASYONLARINA GÖZDAĞI

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, “Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, suçla mücadeledeki kararlılık ve etkinliği bir kez daha gözler önüne seriyor.