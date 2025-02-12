Türkiye’de Ağır Kar Yağışı Ulaşıma Engel

581 KÖY YOLU KAPALI

Kar yağışı nedeniyle Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu’da 581 köy yolu ulaşıma kapandı. Çorum İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 38 köy yolunda açma çalışmaları devam ediyor.

İLLERE GÖRE KAPANAN YOL SAYILARI

Sinop’ta, kar sebebiyle Ayancık’ta 12, Gerze’de 4, Boyabat’ta 36, Durağan’da 3, Erfelek’te 21, Saraydüzü’nde 3 ve merkez ilçede 4 köy yolu dahil olmak üzere toplamda 83 köy yolu ulaşıma kapandı. Tokat’ta kar yağışının ardından 50, Amasya’da ise 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu’da etkili olan kar nedeniyle 335 köy yolu kapandı.

AÇILMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, bu kapalı yolların açılması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Çalışmalar, kar yağışının etkisiyle kapanan köy yollarının bir an önce ulaşıma açılması amacıyla sürdürülüyor.