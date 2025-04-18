Türkiye’de Çocuklar Anneleriyle Kalıyor

ÇOCUK NÜFUSU VE DEMOGRAFİK VERİLER

Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 25,5’ini çocuk nüfus oluşturuyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi olarak belirlenirken, bu sayının 21 milyon 817 bin 61’ini çocuklar oluşturuyor. Çocuk nüfusun içerisindeki demografik dağılıma bakıldığında, yüzde 51,3’ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7’sini ise kız çocuklar meydana getiriyor. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş arasını kapsayan çocuk nüfusu, 1970 yılında nüfusun yüzde 48,5’ini, 1990 yılında ise yüzde 41,8’ini oluşturuyordu. 2024 yılı itibarıyla ise bu oran yüzde 25,5’e düştü.

BOŞANMA VE VELAYET DURUMU

2024 yılına ait Boşanma İstatistiklerine göre, boşanan çiftlerin sayısı 187 bin 343 oldu. Boşanma davalarının kesinleşmesiyle birlikte, 186 bin 536 çocuk için velayet kararı alındı. Çocukların velayetinin dağılımına baktığımızda, yüzde 74,4’ünün anneye, yüzde 25,6’sının ise babaya verildiği gözlemlendi. Bu durum, boşanma sonrası çocukların bakım ve sorumluluğunun büyük oranda annelerde toplandığını gösteriyor.