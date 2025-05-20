Türkiye’de Dördüncü Mobil Operatör Kuruluyor

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YENİ MOBİL OPERATÖR KURULUYOR

Türkiye’de, 92,2 milyon mobil telefon abonesi ile pazarda tamamen etkin olan üç mobil operatöre yenisi ekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre; TÜRKSAT’ın yeniden yapılandırılmasına yönelik yasa çalışmaları netleşiyor. TÜRKSAT, mobil operatör olarak hizmet sunmaya başlayacak ve bu değişiklik ile kablo yayını hizmetlerinden ayrılacak. Böylelikle şirket, iletişim sektöründe güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

YÖNETİM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A AİT

Türkiye’nin dördüncü mobil operatörünü kurmak için hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen Türkiye Varlık Fonu’na bağlı şirketler arasında yer alıyor. Bu yeni dönemde, TÜRKSAT’ın hakim hisseleri de yine Turkcell ve Türk Telekom gibi Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolünde olacak.

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