Türkiye’de Otomobil Fiyatları Artıyor

Türkiye’de otomobil edinmek günden güne daha güç hale geliyor. Özellikle vergi yükleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı sıfır araç fiyatları sürekli artarken, tüketicilerin yeni bir araç alma hayali neredeyse imkânsızlaşıyor. Bu durum elektrikli otomobil markalarını da olumsuz etkiliyor. En son Tesla, Türkiye’de satışta bulunan tek modeli Model Y için fiyat güncellemesi yaptı.

model y’nin fiyatı artıyor

Donanım Haber’den edinilen bilgilere göre, Tesla Türkiye pazarında son birkaç yıldır sadece Model Y modelini sunuyor. Şirketin yaptığı en son güncelleme, Model Y’nin Standart Range Arkadan İtiş (SR RWD) versiyonunu kapsıyor. Daha önce 2 milyon 241 bin TL olan bu modelin fiyatı son zamla birlikte 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükseldi. Bu şekilde Model Y’nin en ulaşılabilir versiyonu da fiyat artışından etkilenmiş oldu.

model y’nin güncel fiyatları

Tesla’nın Türkiye’deki diğer Model Y versiyonlarının fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

– Long Range Arkadan Çekiş: 3 milyon 225 bin 240 TL

– Long Range Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL

– Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL

Bu fiyatlar, elektrikli otomobil almak isteyenlerin yüksek bütçeler ayırmak zorunda olduğunu bir kez daha gösteriyor.

tesla’dan bir sonraki duyuru

Tesla, yaptığı açıklamada bir sonraki araç envanterinin 5 Eylül’de saat 18.30’da listesinin yayınlanacağını bildirdi. Ayrıca, Türkiye’deki Tesla sahiplerine Enhanced Autopilot (EAP) paketinin süresiz olarak yarı fiyatına sunulacağını da duyurdu.

elektrikli araç edinmek zorlaşıyor

Türkiye’de otomobil fiyatlarının her gün artması, sıfır araç almak isteyenlerin umutlarını zayıflatıyor. Elektrikli otomobillere olan ilgi artsa da kur baskısı ve vergiler nedeniyle fiyatların ulaşılabilirlikten uzaklaştığı ortaya çıkıyor. Tesla’nın Temmuz ayında yaptığı zam sonrasında gelen yeni artış, otomobil pazarında fiyatların daha da yükselebileceğine dair ipuçları veriyor.