Türkiye’de Soğuk Hava ve Kar Yağışı Geliyor

HAFTA BOYUNCA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında düşüş yaşayacak. İstanbul, Ankara ve pek çok şehirde kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, sert rüzgar ve don olaylarının görülmesi muhtemel. Özellikle Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış ve karla karışık yağmur etkin hale gelecek. Yeni haftanın hava durumu tahminlerine bakalım.

YAĞIŞLI HAVALAR HAKİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışlar görülecek. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağışlar kuvvetli şekilde yaşanacak. İç Ege’nin yüksek kesimlerinde, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ile İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Hava sıcaklıkları hızla düşecek. Marmara bölgesinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında seyredecek, diğer bölgelerde ise belirgin bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecekken, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğudan 30-50 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi perspektifinde vatandaşların tedbir alması önemli bir konu olarak ortaya çıkıyor.