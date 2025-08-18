Türkiye’de Yapay Et Üretimi İddiası Reddildi

YAPAY ET İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İklim Kanunu hakkında “Türkiye’de yapay et üretilecek” iddiaları gündemde kalmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bu iddialara yanıt veriyor. Yumaklı, “Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” diyerek, son günlerde dolaşıma sokulan yalan haberlerin asılsız olduğunu belirtiyor. Bakan, “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur” ifadesini kullanıyor.

HAYVAN PAZARLARININ AÇILIŞI

Yumaklı, şap hastalığına karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini ve 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini hatırlattı. Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren açmaya başlayacaklarını duyuran Yumaklı, bazı provokatörlerin, “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek” şeklindeki uydurma söylemlerle üreticilerin güvenini sarsmaya çalıştığını belirtiyor. Bu tür dezenformasyonların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Bakan Yumaklı, bazı kişilerin bu yalanları fırsata çevirerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan düşük fiyatla hayvan almayı amaçladığını aktarıyor. Bu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek verdiklerini belirtiyor. Ayrıca, hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ulaşılabileceğini söylüyor. Sosyal medyada yayılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.