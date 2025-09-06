Türkiye’deki Müzeler 636’ya Ulaştı

KÜLTÜREL MİRAS İSTATİSTİKLERİNDEKİ GELİŞMELER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına yönelik “kültürel miras istatistikleri”ni duyurdu. Bu verilere göre, Türkiye genelindeki müze sayısı 2023 yılına göre yüzde 5 artarak 636 oldu.

MÜZE SAYISINDA VE ESER SAYISINDA ARTIŞ

Bu müzelerin 217’si Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterirken, 401’i özel müze sınıfında yer alıyor. Ayrıca Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze de hizmet vermekte. Ören yeri sayısı ise 147 olarak kaydedildi. Müzelerdeki eser sayısı, önceki yıla oranla yüzde 2,4 artarak 3 milyon 995 bin 133’e ulaştı. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı da yüzde 0,9 artışla 3 milyon 370 bin 881’e çıkarken, özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 1,7 artışla 291 bin 89 oldu. Milli Saraylar Başkanlığına ait müzelerdeki eser sayısı ise yüzde 22,1 artarak 333 bin 163’e erişti. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1’i sikke, yüzde 27,8’i arkeolojik, yüzde 6,5’i etnografik materyal ve yüzde 3,5’i tablet oluşturuyor.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artış göstererek 61 milyon 687 bin 726’ya yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 51,7’si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini tercih etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerine gelenlerin sayısı 18 milyon 995 bin 286’yı bulurken, bu oran toplam ziyaretçiler içinde yüzde 30,8 olarak belirlendi. Özel müzelerin ziyaretçi sayısı ise yüzde 8,4 artarak 19 milyon 774 bin 549’a, Milli Saraylar Başkanlığına ait müze ziyaretçi sayısı ise yüzde 42,3 artarak 9 milyon 999 bin 370 oldu. Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretlerinden elde edilen gelir 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira olarak kaydedildi. Ayrıca satışa sunulan müze kartı sayısı 5 milyon 964 bin 575’e ulaştı.

İSTANBUL EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİR OLDU

En yüksek müze ziyaretçi sayıları İstanbul’da 18 milyon 182 bin 745, İzmir’de 4 milyon 698 bin 641 ve Nevşehir’de 4 milyon 451 bin 607 olarak gerçekleşti. Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı ise 2024’te önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 127 bin 285 oldu. Bu varlıkların en yoğun olduğu il 34 bin 258 ile İstanbul iken, onu 8 bin 61 ile İzmir ve 5 bin 30 ile Muğla izledi.

SİT ALANLARINDA GELİŞİM

Sit alanları sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 26 bin 127’ye yükseldi. Bu sit alanlarının yüzde 97’sini arkeolojik bölgeler oluşturmakta. Milli parkların sayısı 2024’te yüzde 2,1 artışla 49’a çıkarken, bu parkların alanı yüzde 0,4 artarak 913 bin 160 hektara ulaştı. Tabiat parkı sayısı yüzde 0,8 artışla 268’e yükselirken, bu parkların alanı yüzde 12,9 azalarak 94 bin 88 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı ise geçen yıla göre yüzde 3,2 artarak 32’ye ulaştı. Tabiat anıtı sayısı da yüzde 0,9 artışla 111 olarak kaydedildi.