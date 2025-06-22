“Türkiye’den ABD’ye Uyarı Geldi”

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırıya dair açıklamada bulundu. “Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır” denildi.

Sonuçlardan Derin Endişe

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının potansiyel sonuçlarından duyduğu derin endişe ifade edildi. “Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz” vurgusu yapıldı.

Tüm Taraflara Sorumlu Davranma Çağrısı

Türkiye, tüm ilgili tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları durdurmaya ve daha fazla can kaybına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti. “İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir” denildi. Uluslararası topluma, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları destekleme çağrısı yapıldı. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.