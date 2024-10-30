Türkiye’den İlk İhracat Başarısı: ULAQ

ULAQ SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARACI İHRACATI

ARES Tersanesi ile Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracat başarısını elde etti. Meteksan Savunma’dan gelen bilgilere göre, ULAQ, ilk ihracat sözleşmesini Katar ile imzalayarak önemli bir adım attı. Sözleşme, Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı sırasında yapıldı ve Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracat projesi olma özelliğini taşıyor.

KATAR’A TESLİM EDİLECEK ULAQ 11 PSV

Sözleşme kapsamında üretilecek ULAQ 11 PSV Liman/Üs Koruma İnsansız Deniz Aracı, keşif, gözetleme, istihbarat görevleri ve kritik tesis üs koruma faaliyetlerinde Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak. ULAQ 11 PSV, imzalanan sözleşmeyi takiben teslim edilecek ve üstün yeteneklere sahip bir platform üzerinde 12,7 milimetre otomatik silah sistemi, radar, kriptolu iletişim sistemleri ve otonomi yazılımı ile donatılacak.

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ: DÜNYADA ÖNCÜ OLMAK

ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, farklı konsept ve faydalı yüklerle donatılmış en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme amacında olduklarını belirtti. Pehlivanlı, Türkiye’yi bu alanda dünya genelinde trend yaratan bir öncü ve müttefik konumuna getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Meteksan Savunma Otonom Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Serkan Sevim, Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştirmekten dolayı büyük bir gurur duyduklarını vurguladı. Sevim, bu alanda hem Türkiye’nin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için motivasyonla çalıştıklarını ifade etti.