Türkiye’den Suriye’ye 80 Bin Kişi Döndü

UNHCR YÜKSEK KOMİSERİ TÜRKİYE ZİYARETİNDE

UNHCR Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lübnan ve Suriye gezilerinin ardından Türkiye’de resmi bir ziyarette bulundu. Ankara’daki bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Grandi, “Kadın hakları ve azınlıklar düşünüldüğünde Suriye ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “İçişleri Bakanı 6-7 haftada 80 bin kişinin geri döndüğü bilgisini verdi” şeklinde yanıt verdi.

GÖÇ İDARESİ’NE DEĞERLİ VURGU

Bir basın mensubunun “Suriyelilerin geri dönüşü için nasıl bir plan yapılmalı ve BM olarak buna nasıl katkı sağlayacaksınız?” sorusunu yanıtlayan Grandi, her geri dönüşün iki tarafı bulunduğuna işaret etti. Grandi, “Geri dönüşün kendisi ve sonrasında insanların toplum içerisinde entegrasyonunun sağlanması. Her bir ülkeye geri dönüşte buna ihtiyaç var. Göç İdaresi Başkanının çok iyi planı var. O kadar iyi ki, bunun hakkında kitap bile yazılabilir. Tam kuralına uygun, gönüllülük var. Bağımsız bir şekilde her şeyin yolunda olduğuna dair doğrulama yapıyoruz. Bir yandan da kontroller de var. Diğer ülkeler de bir plan hazırlamak üzere ilerliyorlar. Ürdün var, Lübnan bu süreç içerisinde biraz geride kaldı. Onlar da bu planların üzerine çalışıyorlar. Bu ülkeler birbiri ile konuşmalı ve uygulamalarını paylaşmalı. Özellikle onların Türkiye’den öğrenecek çok şeyi var. Son derece ileri bir planı var Göç İdaresi Başkanlığının.” dedi.

GERİ DÖNÜŞLERİN ARTACAĞI BELİRTİLİYOR

Grandi, Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerin yaz tatili döneminde artacağına dikkat çekerek, “80 bin, 8 Aralık’tan sonra geri dönüş yapanların sayısı. Dolayısıyla yeni bir otorite ve liderler başa geldi Suriye’de. İçişleri Bakanı bunu bana yarım saat önce söyledi. Eminim rakamlar böyle. Bin 500 ve 2 bin kişi her gün 5 sınır kapısından geri dönüyor. Bazı anları takip etmemiz gerekiyor, Ramazan Bayramı gibi. Bayram dönemi bir dönüş süreci başlatabilir. Okul dönemi de önemli bir an olacaktır. Havaların ısınması ile birlikte dönüşler yapılabilir.” ifadelerini kullandı. Grandi, “Çok büyük bir akın olacağını düşünmüyorum. İnsanların akın akın gideceğini düşünmüyorum. Bu da aslında daha iyi, çünkü Suriye hızlı bir akına hazır değil. Aşama aşama gerçekleşmesi daha iyi olacaktır. Türkiye’nin de baskı yapmamasına müteşekkiriz. Oradaki durumun da iyileşmesi bekleniyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.