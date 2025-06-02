Türkiye, Diplomasiyle Dünyaya Örnek Oluyor

BARIS DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’İN ROLÜ

Türkiye, barış diplomasisi alanında dünya genelinde örnek teşkil ediyor. Üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla faaliyete geçen Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içerisinde 3 kez bir araya getirmeyi başardı. Görüşmelerin üçüncüsü, bugün İstanbul’da bulunan Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleşen bu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, toplantının ardından çok fazla detay paylaşmamakla birlikte, “Olumsuz sonuçlanmadı” ifadesini kullandı.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES MESAJLARI

Toplantıya dair ateşkese yönelik bilgi verilmezken, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Zelensky, kaçırılan Ukraynalı çocukların listesinin kendilerine ulaştırıldığını belirterek, “Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, İstanbul’daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada esir takası konusunda bir mutabakata varıldığını doğruladı ve “İlk nokta ateşkes. İkincisi, insanlarımızın, mahkumların, kaçırılan çocukların serbest bırakılması. Üçüncüsü ise liderlerin bir araya gelmesi. Biz sadece takas konusunda anlaştık. Diğer ayrıntıları daha sonra vereceğiz” dedi. Umerov, “Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirlerini ve 25 yaşın altındaki esirleri takas etme konusunda anlaştı” şeklinde konuştu.

RUS HEYETİNDEN AÇIKLAMALAR

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, esir takası ve kapsama alanına dair mutabakat sağlandığını belirtti. Medinsky, “En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek” dedi. Ayrıca, Ukrayna’ya gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedinin teslim edileceğini de açıkladı. Rus heyeti, Ukrayna tarafınca kendilerine verilen 339 isim içeren bir esir listesi aldıklarını ve esirlerin teslim edilmesi talebinin iletildiğini duyurdu.

YENİ TOPLANTI ÖNERİSİ VE ANLAŞMAZLIKLAR

Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından, Ukrayna’nın 20-30 Haziran tarihleri arasında Rusya ile yeni bir toplantı önerdiğini duyurdu. Ukrayna, Rusya’nın koşulsuz ateşkes teklifini tekrar reddettiğini belirtirken, dördüncü görüşmenin liderler düzeyinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Geride bıraktığımız görüşmelerin 16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yapıldığı ve tarafların 1000’e 1000 esir takası üzerine anlaştığı biliniyor. Bu takas, 23-25 Mayıs tarihlerinde tamamlanmışt. Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, süreci “büyük bir başarı” olarak nitelendirirken, Rusya sonuçlardan memnuniyet duyduğunu aktarmıştı.

Görüşmelerde ateşkes konusu masaya getirilse de taraflar arasındaki koşullardaki anlaşmazlık sürüyor. Ukrayna, koşulsuz bir ateşkes talep ederken, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklanıyor. Rus heyeti, bazı talepleri “kabul edilemez” bulduğunu ifade ederken, Ukrayna tarafı ise Moskova’nın yeni talepleriyle süreci zorlaştırdığını dile getiriyor.