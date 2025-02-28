Türkiye Ekonomisi 2024’te %3,2 Büyüdü

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2024 YILI PERFORMANSI

Türkiye’nin 2024 yılı ekonomisi %3,2 oranında büyüme kaydetti. Bu dönemde işsizlik oranlarında da bir azalma yaşandı.

BÜYÜME VE İŞSİZLİK ORANI

2024 yılı içinde büyüme oranı %3,2 olarak belirlenirken, işsizlik oranı Ocak 2025 itibarıyla %8,4 seviyesine ulaştı. Bu oran, bir önceki aya göre 0,1 puanlık bir düşüş gösteriyor. Söz konusu veriler, Türkiye’nin üretim, ihracat ve iç talep odaklı büyümenin devam ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, işsizlik oranındaki bu azalma da istihdam piyasasında bir iyileşme sinyali veriyor. Sanayi ve imalat sektörü, büyüme sürecine en büyük katkıyı sağladı.

İnşaat sektörü de toparlanma belirtileri gösteriyor. Hizmetler ve turizm sektörü ise güçlü iç talep ve yabancı ziyaretçi artışı sayesinde büyümeye destek sağladı. Ocak 2025 itibarıyla işsizlik oranının %8,4 seviyesine gerilemesi, iş gücü piyasasında bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

İstihdam oranlarının artmasıyla birlikte işsiz sayısında bir azalma yaşandı. Özellikle genç işsizlik oranındaki düşüş dikkat çekici bir gelişme oldu. Bunun yanı sıra, kadın istihdamındaki artışın da ekonomiye olumlu katkı sağladığı ifade ediliyor.