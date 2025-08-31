Türkiye Elektrik Gücü 120 Bin Megavat

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE ARTIŞ

Elektrik kurulu gücündeki artış devam ederken, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselmeyi sürdürüyor. Toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaştı. Bu gücün yüzde 61,1’ine tekabül eden 73 bin 477 megavatlık kısmı ise yenilenebilir enerji tarafından sağlandı.

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ PAYLARI

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9’a karşılık geliyor. Güneş enerjisi 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgar enerjisi ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 oranında kaydedildi. Biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermalin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 olarak belirlendi.

RÜZGAR VE GÜNEŞ KAYNAKLARI

Rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü toplamda 37 bin 118 megavata yükseldi. Bu iki kaynak, toplam kurulu güç içinde yüzde 30,9’luk bir paya sahip.

YERLİ KAYNAKLARIN PAYI

Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluşuyor.