Türkiye Gazze’ye Asker Göndermeye Hazır Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında düzenlenen Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil eden Fidan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ciddi bir sorun olduğunu vurguladı. “İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump’ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze’de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir” dedi.

İNSANİ YARDIM VURGUSU

Bölgedeki hızlı ve etkili müdahalenin önemini belirten Fidan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze’ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

BARIŞ İÇİN HAZIRIZ

Fidan, Türkiye’nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye hazır olduğunu ifade ederek, “Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım” diye ekledi.