Türkiye Genelinde Organize Suç Operasyonları: 109 Gözaltı

Organize suç örgütleri, FETÖ ve kara para aklama suçlamalarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Jandarma ve polis ekipleri bu çerçevede toplam beş yeni operasyon gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı, 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Yakalanan şüphelilerin arasında Aydın’da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep’te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır’da organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van’da göçmen kaçakçılığı, İzmir’de nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa ve Denizli’de tefecilik, Antalya ve Ankara’da da organize uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıkları belirlendi.

61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti gibi suçlarla yargılanan şüphelilerden 61’i tutuklandı. Gözaltında tutulan diğer şüphelilerden 38’ine adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerleri üzerindeki işlemler devam ediyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemeler neticesinde 438 milyon lira para trafiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan araştırma çerçevesinde, kara para aklama suçunu örgütlü olarak gerçekleştiren şüphelilere ait çok sayıda taşınmaz ve taşınır mala el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONDA 93 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da FETÖ terör örgütüne dair yeni bir soruşturma başlattı. Terör örgütünün gizli haberleşme yöntemlerini kullanan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları düşünülen toplam 94 vergi müfettişi hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden 93’ü yakalandı.

HAYALİ İHRACAT OPERASYONU

İstanbul’da hayali ihracat yapan şüphelilere yönelik bir diğer operasyon da gerçekleştirildi. Nakit beyan formlarıyla yurtdışından getirildiği iddia edilen paraların aslında yurtiçinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait paralar olduğu belirlendi. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden haksız faydalandıkları tespit edildi. Uygulanan baskınlar sonucunda İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’deki adreslere operasyon yapıldı. Bu süreçte 29 şüpheli gözaltına alındı, bir iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.

İSTANBUL’DA ÇETE OPERASYONU

İstanbul’da çetelere yönelik bir başka operasyon sırasında 33 şüpheli gözaltına alındı. Elebaşı yurt dışında olan çeteye karşı yapılan operasyonda, dokuz eyleme karışan şüphelilerin yakalandığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’da 33 şüpheli gözaltına alındı.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da yapılan bir başka operasyon ise suç gelirini aklama ve müstehcenlik suçlamasıyla gerçekleştirildi. Türkiye’den erişime engellenen bir platforma IP adresi değişikliğiyle erişim sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, etkileşimi artırmak amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunarak kullanıcılara ücretli özel içeriklere erişim sağlandığı belirlendi. Bu operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı, iki şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.