Türkiye Genelinde Trafik Denetimi: 567 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

Ekipler trafikte vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek, gerekli işlemler uygulanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, en son 22-29 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını paylaştı.

ABARTI EGZOZ KULLANIMINDAN KAÇINILMALI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ‘abarth egzoz’ kullanımıyla ilgili olarak 26 bin araca işlem yapıldığını vurguladı. Önceki tarihler arasında, 1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekipleri tarafından toplam 26 bin 131 araca işlem uygulandığı bilgisini verdi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine dikkat çeken Yerlikaya, “Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır” ifadesini kullandı. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanıyor ve araçlar mevzuata uygun hale gelene kadar trafikten men ediliyor. “Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım” dedi.

DENETİMLERDE GENEL DURUM

Yerlikaya, gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 567 bin 397 araca işlem yapıldığını belirtti. Trafik Denetimleri, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 3 milyon 630 bin 932 araç kontrol edildi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye de işlem uygulandı. Hız ihlali yapan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, emniyet kemeri takmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 sürücüye işlem yapıldığı kaydedildi. Toplamda, diğer işlemlerle birlikte 567 bin 397 araca/sürücüye işlem gerçekleştirilmiş oldu. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil,” ifadeleriyle tamamladı.