Türkiye Genelinde Yağışlar Ve Fırtına Etkisini Sürdürüyor

turkiye-genelinde-yagislar-ve-firtina-etkisini-surduruyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritalarına göre, Türkiye genelinde sağanak yağışlar ve fırtına etkisini göstermeye devam edecek.

HAFTA SONU YURT GENELİNDE YAĞIŞ MEVCUT

Hafta sonu itibarıyla Türkiye’nin pek çok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. Bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları yapıldı. 4 Nisan Cumartesi günü, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun büyük bir kısmında yağışlı hava hakimken, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Pazar GÜNÜ YAĞIŞLAR YAYGINLAŞIYOR

5 Nisan Pazar günü, yağışların yurt genelinde daha fazla yayılması öngörülüyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli sağanakların gerçekleşmesi bekleniyor.

Pazartesi GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR ARTACAK

6 Nisan Pazartesi günü, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan, Marmara’nın batısı ve Ege’nin bazı bölgelerinde parçalı bulutlu hava etkili olurken, Akdeniz kıyılarında ise yerel yağış geçişleri gözlemlenebilir.

Salı GÜNÜ DOĞU’DA YAĞIŞLAR GÜÇLENİYOR

7 Nisan Salı günü, yağışların daha çok Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşması bekleniyor. Bu bölgelerde kuvvetli sağanak ve yer yer fırtına etkili olabileceği düşünülüyor. Batı bölgelerinde ise bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba GÜNÜ YAĞIŞLAR YAYGINLAŞIYOR

8 Nisan Çarşamba günü, yağışlı sistemin yeniden genişleyerek ülke genelinde etkili olması öngörülüyor. Özellikle güney ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanaklar dikkat çekerken, kuzey bölgelerde de aralıklı yağışlar görülebileceği belirtiliyor.

SEL VE FIRTINA UYARISI

Yetkililer, gök gürültülü sağanak beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca, kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

