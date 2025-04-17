Türkiye Huzurun Tarafındadır, İstemiyoruz

ERDOĞAN’DAN BARIŞ VE HUZUR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando mezuniyet töreninde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz” sözleriyle Türkiye’nin bölgesel barış konusundaki kararlılığını ifade etti.

ŞEHİTLERE RAHMET VE TEŞEKKÜR

Erdoğan konuşmasında şehitleri de yad etti. “Malazgirt’teki akınlardan İstanbul’un Fethi’ne kadar şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye’yi her alanda muzaffer kılmayı, birlik iklimini ülke çapında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum” dedi. Ayrıca, “Sizi binbir emekle büyüten ailelerinize de selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum” şeklinde ailelere de teşekkür etti.

TÖRENİN ANLAM VE ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, mezuniyet belgelerinin, askerlerin vereceği mücadelelerin birer nişanesi olduğunu belirtti. “Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz mücadelenin namus beratlarıdır. En yalçın tepelerde, en zorlu hava koşullarında, hayatının pahasına vatanımıza hizmet edeceksiniz” dedi. Ayrıca, Türk milletinin tarihine ve değerlerine dikkat çekerek, bu toprakları korumak için gereken mücadeleyi vermeleri gerektiğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Erdoğan, terörle mücadele konusundaki kararlılığına da değindi. “Ekonomiden, dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Örgütün Türkiye’deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz” diyerek birlik vurgusu yaptı. Son olarak, Türk ordusunun önemine dikkat çekip, “Kahraman ordumuzun kahraman mensupları sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış ve rahatının da teminatısınız” şeklinde sözlerini tamamladı.