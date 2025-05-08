Türkiye İle Irak Arasında 11 Anlaşma

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE YENİ ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak çeşitli anlaşmalar imzalandı.

GÖÇ ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında “Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşması” imzalandı. Anlaşmaya, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Başkanı Safa Hüseyin Ahmed imza attı.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ MUTABAKATI

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında “Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” imzalandı. Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasındaki eğitim işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı ticareti ile mücadele kapsamında bir işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından onaylandı.

AFET KOORDİNASYONU İÇİN MUTABAKAT

Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi imza attı.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı ek protokolü imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad, bu protokole imza atan isimler oldu.

SAVUNMA SANAYİİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu arasında savunma sanayii alanında yerlileştirmeye yönelik bir mutabakat muhtırası imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan, anlaşmayı onayladı.

HUKUKİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında hukuki alanlarda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bu önemli anlaşmaya imza atan yetkililer oldu.