Türkiye İnternette Youtube’u Tercih Ediyor

BTK RAPORUNU YAYIMLADI

BTK, 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan Türkiye’nin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazarı Verileri Raporu’nu paylaştı. Raporda, internet kullanımını analiz eden bir bölümde, internet trafiğini etkileyen önemli mecralar sıralandı. Buna göre, Türkiye’de en yüksek internet trafiği tüketen mecra Youtube olarak öne çıkıyor. Raporda, Youtube’ın toplam internet veri tüketim trafiğinde yüzde 46,1 oranında bir paya sahip olduğu ifade edildi. Diğer mecralar ise takip eden oranlarla sıralanıyor: “Yüzde 13 ile Instagram ve yüzde 5,9 ile Netflix.” Bu bilgiler, kullanıcı davranışlarının büyük ölçüde video içerik tüketimine dayandığını ve sosyal medya platformlarının internet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu gösteriyor.

YOUTUBE’UN ÖNE ÇIKAN BAŞARISI

Youtube, internet kullanımı açısından lider konumunu sürdürmenin yanı sıra en çok tercih edilen uygulama olarak da dikkat çekiyor. Raporun detaylarına göre, Streaming Media (Yayın Tabanlı Medya) kategorisinde kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan uygulama yine Youtube olarak tanımlanıyor. Raporda şu bilgiler yer alıyor: “En yoğun şekilde tercih edilen uygulama açık ara farkla YouTube olmuştur. Toplam trafik içerisinde yüzde 60,1’lik paya sahip olan YouTube’u, yüzde 13 ile Instagram ve yüzde 7,6 ile Netflix izlemektedir.” Bu veriler, video içerik platformlarının dijital medya tüketiminde belirleyici bir konumda olduğunu ve kullanıcı eğilimlerinin büyük oranda görsel-işitsel içeriklere yöneldiğini ortaya koyuyor. Raporda Tiktok’un ise sadece yüzde 3,6 paya sahip olduğu belirtiliyor.