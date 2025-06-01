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Türkiye-İran Sınırında 10 Kilometre TIR Kuyruğu

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SİSTEMSEL SORUNLAR SONUCU KUYRUKLAR UZADI

Türkiye ve İran arasında yaşanan sistemsel sorunlar nedeniyle, Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen TIR’ların oluşturduğu kuyruk uzunluğu yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. TIR sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı’ndan geçerek İran’a yüklerini teslim etmek için beklerken, İran’dan Türkiye’ye gelmek isteyen diğer TIR şoförleri de aynı şekilde kuyruk oluşturuyor.

ŞOFÖRLERİN MAĞDURİYETİ BÜYÜYOR

Kuyrukta bekleyen sürücüler, “Günlerdir burada sıradayız bekliyoruz. Hem Türkiye hem İran tarafından yaşanan sıkıntılardan dolayı mağdur olduk. Bizim yemeğimiz tükeniyor, lavabo yok, çok zor durumdayız. Hakkari Valisi ve Urmiye Valisine sesleniyoruz. Lütfen sesimize kulak verin bize yardımcı olun” diyor. Bu durum, TIR şoförlerinin yanı sıra ticari faaliyetleri de olumsuz etkiliyor.

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